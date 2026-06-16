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رئيس وزراء الهند ينشر صورة مع الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا

كتب : وكالات

10:47 م 16/06/2026

رئيس وزراء الهند والرئيس السيسي

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قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إنه التقى اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا.

ونشر مودي على صفحته الرسمية بمنصة "أكس" صورة تجمعه مع الرئيس السيسي، معلقا عليها بأن الهند تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع مصر.

وكانت نشرت شبكة فوكس نيوز مقطع فيديو للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في الفرنسية، حيث ظهر فيه الرئيس السيسي، ورئيس وزراء الهند، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.

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ناريندرا مودي الرئيس السيسي مجموعة السبع مدينة إيفيان الفرنسية

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