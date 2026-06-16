قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إنه التقى اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا.

ونشر مودي على صفحته الرسمية بمنصة "أكس" صورة تجمعه مع الرئيس السيسي، معلقا عليها بأن الهند تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع مصر.

وكانت نشرت شبكة فوكس نيوز مقطع فيديو للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في الفرنسية، حيث ظهر فيه الرئيس السيسي، ورئيس وزراء الهند، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.