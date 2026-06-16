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سفير أمريكا في إسرائيل: الاتفاق مع إيران لا يرتبط بالحرب في لبنان

كتب : وكالات

09:28 م 16/06/2026

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

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قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن حرب إسرائيل ضد حزب الله في لبنان لا ترتبط بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا.

وأضاف هاكابي، في منشور عبرمنصة أكس اليوم الثلاثاء، "لحسن الحظ، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران وحزب الله ليسا مرتبطين باتفاق".

وأكد الدبلوماسي الأمريكي، أن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن إيران للدفاع عن نفسها، قائلا: "يجب إنهاء رباط الإرهاب"

وجاءت تصريحات هاكابي، بعد تقرير يفيد بأن إيران لن توقع اتفاقا نهائيا ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان، وهو تصريح كرره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي أمام دبلوماسيين وسفراء أجانب اليوم الثلاثاء، إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب بشكل كامل.

وأضاف: "بدون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال هذه الحرب، لا يمكن اعتبار الحرب منتهية بشكل كامل".

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