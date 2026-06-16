أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحسين منظومة الدعم وتطوير المنافذ التموينية يأتيان على رأس أولويات عمله، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة للوصول لآليات أكثر كفاءة وعدالة.

وأضاف فاروق خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد موعد نهائي لتطبيق منظومة الدعم النقدي، بسبب استمرار الدراسات والإجراءات.

وأشار وزير التموين إلى أن مشروع الكارت الموحد بدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد، وسيتم التوسع فيه تدريجيًا بالمحافظات الأخرى عبر استمارات المواطنين وتحديث البيانات، متوقعًا الانتهاء من هذه المرحلة خلال 6 أشهر.

وتابع أن "هذا المسار يسير بالتوازي مع دراسة وتنفيذ منظومة الدعم النقدي، لضمان بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار المناسب".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن قيمة الدعم المخصصة للمواطن (50 جنيهاً) كانت تكلف الدولة فعلياً نحو 100 جنيه، نتيجة الفروق في تكاليف توفير السلع.

وأكد وزير التموين أن الدولة عادت لدعم السلع مع استمرار تخصيص 50 جنيهاً، لكن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة.