قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات سيسفر عن رد إيراني قاسٍ.

وأوضح مقر خاتم الأنبياء، في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن "جيش الكيان الصهيوني الإرهابي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن "جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم وقتل الشعب اللبناني المظلوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب".

وشدد مقر خاتم الأنبياء على أنه "إذا لم يكف جيش الكيان الصهيوني القاتل للأطفال عن شروره في جنوب لبنان، فعليه أن يتوقع ردا قاسيا من قواتنا المسلحة".