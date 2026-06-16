إعلان

إيران تحذر إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها في لبنان وتتوعدها برد قاسٍ

كتب : وكالات

11:50 م 16/06/2026

إيران وإسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات سيسفر عن رد إيراني قاسٍ.

وأوضح مقر خاتم الأنبياء، في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن "جيش الكيان الصهيوني الإرهابي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين".
وأضاف أن "جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم وقتل الشعب اللبناني المظلوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب".
وشدد مقر خاتم الأنبياء على أنه "إذا لم يكف جيش الكيان الصهيوني القاتل للأطفال عن شروره في جنوب لبنان، فعليه أن يتوقع ردا قاسيا من قواتنا المسلحة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وإسرائيل حرب إيران قصف لبنان إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد حادث محمد مرزبان.. نجوم وقعوا في غرام الدراجات البخارية
زووم

بعد حادث محمد مرزبان.. نجوم وقعوا في غرام الدراجات البخارية
ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
أخبار مصر

ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
أخبار مصر

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
مجدي الجلاد يسأل نقيب البيطريين عن "نظام الطيبات".. والأخير يعلق (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد يسأل نقيب البيطريين عن "نظام الطيبات".. والأخير يعلق (فيديو)
10 صور من احتفال أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر" بحضور ياسر جلال وأروى جودة
مسرح و تليفزيون

10 صور من احتفال أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر" بحضور ياسر جلال وأروى جودة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

العراق

العراق

- -

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

النمسا

النمسا

- -

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي