أحبطت الأجهزة الأمنية الأمريكية مخططا هجوميا منسقا كان يستهدف عرض قتال مصارعة للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقا لوثائق قضائية رُفع عنها الحظر اليوم الثلاثاء، فإن المتآمرين الغاضبين من مسار السياسة الأمريكية، خططوا لاستخدام طائرات مسيرة مفخخة، وإطلاق النار على الحشود أثناء فرارها.

وأظهرت المستندات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكن من اعتراض رسائل نصية مشفرة بين نحو 20 مشاركا في المؤامرة، تبادلوا خلالها خرائط مفصلة للمنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، وناقشوا الترتيب لـ"ملاذ آمن" وتحديد طرق للهروب عقب التنفيذ.

ولم يتضح بدقة من واقع السجلات القضائية مدى قرب المهاجمين من إتمام الاستعدادات الفعلية لولا إحباط المخطط الأسبوع الماضي.

تنسيق مشفر عبر تيك توك وسيجنال لتنفيذ العملية

صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، بأن عناصر المكتب رصدوا التهديد المحتمل في 10 يونيو الجاري، أي قبل 4 أيام من انطلاق فعالية الفنون القتالية المختلطة الاستثنائية.

وأوضح باتيل تفاصيل الإحباط قائلا: "بفضل التحرك الاستباقي السريع لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا ووزارة العدل في عملية أمنية واسعة شملت عدة ولايات، تم اعتقال العديد من الأفراد وإحباط الهجمات المخطط لها تماما".

وأفاد مسؤول أمني مطلع لوكالة "أسوشيتد برس"، أن القوات الأمنية ألقت القبض على 5 أشخاص في ولايات متفرقة شملت أوهايو وميسوري وكاليفورنيا.

وكان من بين الموقوفين شاب من ولاية أوهايو يُدعى تايسن بروبر يبلغ من العمر 19 عاما، كانت والدته قد تواصلت مع السلطات المحلية الأسبوع الماضي للتعبير عن قلقها البالغ إثر قيامه بشراء أسلحة نارية ومتابعته اتصالات مريبة عبر الإنترنت، وفقا لإفادة خطية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي للمحكمة.

ويواجه بروبر تهما تتعلق بانتهاك قوانين الأسلحة النارية ومحاولة اغتيال موظف أو مسؤول حكومي في الولايات المتحدة.

وقد مثل المتهم أمام المحكمة لأول مرة يوم الاثنين في كولومبوس، ويواجه جلسة احتجاز غدا الأربعاء.

أهداف الاغتيال وعلاقة ترامب وإبستين في وثائق التحقيق

وفقا للإفادة القضائية، اعترف تايسن بروبر خلال التحقيقات بمشاركته الفعلية في التخطيط للهجوم، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المجموعة بدأوا التواصل منذ مارس الماضي عبر مجموعة على تطبيق :تيك توك" تحمل اسم "طليعة القديم".

وأشارت الوثائق إلى أن أعضاء المجموعة برروا تحركهم برغبتهم في "حماية الولايات المتحدة" التي يعتقدون أنها "تسير في الاتجاه الخاطئ"، مؤمنين بضرورة "هدم الدولة لإعادة بنائها من جديد".

وأعرب بعضهم عن رفضهم المطلق لأن يتولى إدارة البلاد أشخاص ارتبطت أسماؤهم برجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضحت السلطات أن التنسيق اللوجستي للعملية جرى عبر تطبيق سيجنال المشفر، من خلال دردشة رئيسية ضمت نحو 19 شخصا إلى جانب محادثات جانبية مصغرة.

وبيّنت الرسائل المستخرجة من هاتف تايسن بروبر أنه ناقش المؤامرة مع آخرين، وحدد بالاسم عدة مشرعين ونواب أمريكيين رأى ضرورة استهدافهم واغتيالهم بسبب دعمهم المطلق لإسرائيل التي تشن عمليات عسكرية مدعومة بقرارات وتمويل هؤلاء النواب.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية للمجموعة التحرك بسيارات محملة بالأسلحة والدروع الواقية نحو نقطة تجمع محددة في مدينة "فريدريكسبيورد" بولاية فرجينيا.

وأفاد بروبر أنه على الرغم من عدم نيته إطلاق النار بنفسه داخل البيت الأبيض، إلا أن أعضاء آخرين في المجموعة كانوا يعتزمون القيام بذلك.

وكان المخطط التكتيكي يقضي بتفجير طائرات مسيرة فوق الجانب الشمالي من البيت الأبيض لإثارة الذعر ودفع الحشود إلى إخلاء سريع وموجه مباشرة نحو خط النار حيث يتمركز قناصة المجموعة؛ في هجوم وصفه بروبر بأنه كان مصمما لـ"إشعال فتيل ثورة" عارمة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين خلال حضور فعاليات هذا العرض الرياضي يوم الأحد الماضي، على صلة بجيفري إبستين قبل سنوات طويلة، لكنه أكد مرارا إنهاء علاقته به قبل تكشف الجرائم الجنسية للملياردير الراحل، الذي انتحر في زنزانته بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.

وفي حديثه للصحفيين اليوم الثلاثاء من مدينة إيفيان لابان الفرنسية، حيث يشارك في قمة مجموعة الدول السبع، صرح ترامب بأنه لم يتم إطلاعه بعد على تفاصيل هذا المخطط المحبط.

