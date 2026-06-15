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نتنياهو: ما فعلناه بغزة سنُكرره في الشمال ضد حزب الله اللبناني

كتب : مصطفى الشاعر

11:12 م 15/06/2026

نتنياهو

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قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن ما فعلته إسرائيل في غزة سيتم تطبيقه في الجبهة الشمالية أيضا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجّه ضربات قاصمة لـ"حزب الله" اللبناني، بحسب وصفه.

نتنياهو: دخول غزة واستعادة المخطوفين

أضاف نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الإثنين، نقلتها وسائل الإعلام العبرية، أن إسرائيل تمكنت من استهداف عدد من قادة حركة حماس، من بينهم "محمد الضيف ويحيى السنوار وإسماعيل هنية"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بلاده استعادت جميع المختطفين من قطاع غزة.

نتنياهو: قتل نصر الله ومنع اجتياح الجليل


أشار رئيس وزراء الاحتلال، إلى أن إسرائيل قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكدا أن ذلك أسهم في منع ما وصفه باجتياح الجليل.

نتنياهو: تدمير أسلحة النظام السوري والبقاء في المناطق الأمنية


أوضح نتنياهو، أن إسرائيل دمرت أسلحة تابعة للنظام السوري، مشددا على أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية مهما تطلب الأمر.

نتنياهو: كسر محور المقاومة وتحسن الوضع الأمني


زعم نتنياهو، أن الوضع الأمني لإسرائيل اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في 7 أكتوبر، مؤكدا أن بلاده تمكنت من كسر ما وصفه بـ"محور الإرهاب".

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله خلال المرحلة المقبلة، بحسب تقارير عبرية.

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