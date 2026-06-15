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ترامب يعلن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وفتح مضيق هرمز تدريجيًا

كتب : مصطفى الشاعر

07:53 م 15/06/2026

دونالد ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى بدء فتح مضيق هرمز "بشكل جزئي" في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين، في خطوة وصفها بـ"التقدم في مسار الاتفاق".

ترامب: فتح كامل لمضيق هرمز الجمعة

أضاف ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، أن مضيق هرمز سيتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة، موضحا أن الإجراءات المتعلقة بإعادة تشغيل الممر الملاحي الحيوي تسير وفق الترتيبات المتفق عليها بين الأطراف المعنية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

ترامب: الفتح الكامل بعد إزالة الألغام

أوضح الرئيس الأمريكي، أن الفتح الكامل للمضيق لن يتم إلا بعد الانتهاء من عمليات نزع الألغام وتأمين الممرات البحرية بشكل كامل لضمان سلامة الملاحة الدولية في المنطقة.

ترامب: الاتفاق سيعود بالنفع على الشرق الأوسط

شدد ترامب، على أن الاتفاق مع إيران سينعكس إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن التفاهمات الحالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وخفض التوترات الإقليمية.
وفي سياق متصل، أعلن دونالد ترامب، أنه لن يحضر حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق النووي مع إيران، المقرر عقده يوم الجمعة في سويسرا، موضحا أن المشاركة ستتم بدلا منه عبر نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.

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دونالد ترامب إيران وأمريكا مفاوضات أمريكا وإيران

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