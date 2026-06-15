أكد مسؤول دبلوماسي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن السلطات السويسرية لم تتلق أي معلومات أو طلب رسمي يتعلق باستضافة مراسم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.

تصريحات باكستانية عن حفل توقيع اتفاق أمريكا وإيران

جاء هذا النفي بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال فيها إن الجانبين الأمريكي والإيراني سيحضران حفل توقيع مقرر عقده في مدينة جنيف يوم الجمعة.

وأوضح المسؤول أن تنظيم فعالية دبلوماسية بهذا الحجم خلال فترة زمنية قصيرة قد يمثل تحدياً لوجستياً لسويسرا، خاصة في ظل استخدام الدول المشاركة في قمة مجموعة السبع، المنعقدة هذا الأسبوع في مدينة إيفيان الفرنسية المجاورة، لبعثاتها الدبلوماسية في جنيف كمراكز دعم لوجستي وإداري.

استعداد سويسري لاستضافة الاجتماع

وأشار المسؤول إلى أنه في حال تلقت سويسرا طلباً رسمياً لاستضافة مراسم التوقيع، فمن المرجح أن تتمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة وتأمين المتطلبات التنظيمية الخاصة بالحدث، بما يتناسب مع طبيعة الاتفاق وأهمية الأطراف المشاركة فيه.