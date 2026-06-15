مجلس التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق بين أمريكا وإيران

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تشكل خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق يعالج القضايا والملفات العالقة بين الجانبين.

وأثنى البديوي على الجهود التي بذلتها كل من باكستان وقطر والسعودية وتركيا للمساعدة في الوصول إلى هذا التفاهم، مشيداً كذلك بالدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح هذه المساعي.

ارحب بالتوصّل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي نأمل أن تفضي إلى اتفاق دائم بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول لكل الملفات العالقة وتفاهمات اقليمية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين… — جاسم محمد البديوي (@jasemalbudaiwi) June 15, 2026

وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمسك بخيار السلام كمسار أساسي لمعالجة الخلافات، مجدداً التزامها بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لتسوية النزاعات وفق مبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى أن دول المجلس ترى في المسارات السياسية والتفاوضية الطريق الأمثل لتعزيز الاستقرار وخفض التوترات ودعم الأمن في المنطقة.