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مجلس التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق بين أمريكا وإيران

كتب : وكالات

12:01 م 15/06/2026

أمريكا وإيران

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رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في أن تشكل خطوة تمهد للتوصل إلى اتفاق يعالج القضايا والملفات العالقة بين الجانبين.

وأثنى البديوي على الجهود التي بذلتها كل من باكستان وقطر والسعودية وتركيا للمساعدة في الوصول إلى هذا التفاهم، مشيداً كذلك بالدعم الذي قدمته الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح هذه المساعي.

وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمسك بخيار السلام كمسار أساسي لمعالجة الخلافات، مجدداً التزامها بالحوار والدبلوماسية كوسيلتين لتسوية النزاعات وفق مبادئ القانون الدولي.

وأشار إلى أن دول المجلس ترى في المسارات السياسية والتفاوضية الطريق الأمثل لتعزيز الاستقرار وخفض التوترات ودعم الأمن في المنطقة.

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