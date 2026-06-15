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القلعة تكشف تفاصيل حصتها في طاقة عربية وخطط زيادة الملكية حتى 2029

كتب : ميريت نادي

01:28 م 15/06/2026

شركة القلعة للاستثمارات المالية

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أعلنت شركة "القلعة" للاستثمارات المالية أن حصتها في شركة "طاقة عربية" تبلغ حاليًا نحو 6.2% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك ردًا على استفسارات المساهمين بشأن هيكل استثماراتها.

حقوق شراء مستقبلية لزيادة الحصة

وأوضحت الشركة، في إفصاحها الصادر اليوم، أن لديها حق شراء 20% من أسهم "طاقة عربية" من جهاز الخدمة الوطنية في يونيو 2027، إلى جانب حق شراء الأسهم التي آلت إلى عدد من البنوك المصرية، وهي بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك في إطار التسوية المبرمة معهم، وتمثل تلك الحصة نحو 17.68% من أسهم الشركة، على أن يتم تنفيذها في سبتمبر 2029.

نية لزيادة إضافية عبر تفاهمات

وأضافت أن لديها أيضًا نية لشراء حصة إضافية تبلغ 11.45% من خلال تفاهمات مع عدد من المساهمين الآخرين.

تمثيل في لجان مجلس إدارة طاقة عربية

وأشارت الشركة، إلى أنها ممثلة في عدد من لجان مجلس إدارة شركة "طاقة عربية"، حيث يرأس الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة، لجنة الاستراتيجية بمجلس إدارة الشركة، كما يشغل عضوية لجنة المزايا والأجور.

كما يشغل هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة، عضوية لجنة الاستراتيجية بمجلس إدارة "طاقة عربية".

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البورصة المصرية طاقة عربية القلعة

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