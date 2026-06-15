رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب التزام جميع الأطراف بالتنفيذ السريع والكامل لبنوده لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

إعادة فتح مضيق هرمز

وأكدت فون دير لاين، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق يجب أن يساهم في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري واستعادة حرية الملاحة البحرية دون رسوم أو قيود، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ضرورة لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

لا سلام ولبنان يواجه التصعيد

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط في ظل استمرار التوترات في لبنان والوضع المشتعل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى جميع الأطراف لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه والعمل على تنفيذ وقف إطلاق نار فعلي.

وأضافت أن الاتفاق يفتح المجال أمام مفاوضات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة أن يؤدي إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى معالجة الأنشطة التي تعتبرها أوروبا عاملاً لزعزعة الاستقرار في المنطقة.