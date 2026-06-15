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هل تحصل إيران على أموالها المجمدة بعد توقيع الاتفاق مع واشنطن الجمعة؟

كتب : محمد جعفر

10:17 ص 15/06/2026

علم إيران

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رفض مسؤول أمريكي ما تردد بشأن حصول إيران على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة فور توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والمقرر إبرامها الجمعة، مؤكداً أن هذه المعلومات غير دقيقة.

اتفاق أمريكا وإيران.. مبدأ "التنفيذ مقابل التنفيذ"

وقال المسؤول في تصريحات لشبكة CNN إن الاتفاق يقوم على مبدأ "الدفع مقابل التنفيذ"، موضحاً أن الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة لن يتم ما لم تلتزم طهران أولاً بتنفيذ التعهدات والالتزامات الواردة في الاتفاق.

وجاء الموقف الأمريكي رداً على تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي أكد أن المرحلة المقبلة من المحادثات ستعتمد على تنفيذ الولايات المتحدة عدداً من الالتزامات المسبقة.

الأموال الإيرانية المجمدة ضمن شروط طهران

وأوضح غريب آبادي أن من بين المطالب التي تعتبرها طهران أساسية للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، ما يعكس استمرار التباين بين الجانبين بشأن آليات تنفيذ الاتفاق المرتقب وترتيب الالتزامات المتبادلة، وفق ما ذكرته الشبكة.

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