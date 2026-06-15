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بريطانيا تتجه لحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عامًا

كتب : وكالات

01:14 م 15/06/2026

كير ستارمر

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزمه فرض حظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلى جانب تطبيق قيود جديدة على منصات الألعاب وخدمات البث المباشر، في إطار توجه حكومي لتعزيز حماية القُصّر أثناء استخدامهم الإنترنت.

وأكد ستارمر، الاثنين، أن حكومته تستعد لإجراء تعديلات واسعة على القواعد المنظمة لعمل منصات التواصل الاجتماعي، بهدف توفير حماية أكبر للأطفال والمراهقين خلال وجودهم على الشبكة.

قيود جديدة لحماية القُصّر

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الحظر الكامل يمثل الخيار الأنسب من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة قد لا يكون سهلاً، لكنه شدد على أن الحكومة تمتلك الأدوات اللازمة لمواجهة نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويأتي هذا التوجه ضمن نهج بريطاني أكثر تشددًا تجاه شركات التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، حيث دفعت السلطات تلك الشركات إلى تطبيق إجراءات تتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين، وإجراء تعديلات على الخوارزميات المستخدمة في المنصات الرقمية.

كما شملت الإجراءات الأخيرة في بريطانيا فرض قيود تهدف إلى منع القُصّر من تداول الصور الفاضحة الملتقطة عبر الهواتف المحمولة.

وتعد أستراليا أول دولة تتبنى حظرًا رسميًا لمواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، بعدما منعت في ديسمبر الماضي استخدام منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك لهذه الفئة العمرية.

وفي أعقاب الخطوة الأسترالية، أعلنت عدة دول توجهها لدراسة تنظيم وصول القُصّر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بتأثير هذه المنصات على سلامتهم وصحتهم.

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