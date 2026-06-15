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خناقة عيد ميلاد.. ضبط سيدتين أجنبيتين تعدتا على منسقة حفلات بعين شمس

كتب : علاء عمران

12:06 م 15/06/2026

المتهمين

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر منسقة حفلات من سيدتين أجنبيتين، عقب التعدي عليها ورفضهما سداد باقي مستحقات مالية مقابل تنفيذ ديكورات حفل عيد ميلاد بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

تفاصيل اتهام تعدي سيدتين أجنبيتين على منسقة حفلات

بالفحص، تبين أن مقدمة البلاغ تعمل منسقة حفلات ومقيمة بمحافظة الجيزة، وأفادت بأنها اتفقت مع سيدتين أجنبيتين على تنفيذ ديكورات لحفل عيد ميلاد داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، مقابل مبلغ مالي متفق عليه.


وأضافت أنها انتهت من تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وتسلمت نصف المبلغ فقط، ثم طالبت بباقي المستحقات المالية، ما أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين.


وأوضحت التحريات أن الخلاف تطور إلى تعدٍ بالسب والضرب دون حدوث إصابات، أثناء مطالبة منسقة الحفلات بباقي مستحقاتها المالية.


وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبتَي الواقعة، وتبين أنهما ربتا منزل وتحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية. وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

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