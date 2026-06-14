قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يتم خلال ساعتين أو ثلاث ساعات.

وأضاف ترامب، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، أنه سيطلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشار ترامب إلى أنه في حال توقيع الاتفاق مع إيران الليلة، فسيصدر قرارًا فوريًا برفع الحصار البحري عن إيران.

وأكد أن التوقيع على الاتفاق سيتم في البداية عن بُعد، على أن يُعقد لاحقًا توقيع حضوري قد يتم في إحدى الدول الأوروبية بعد أسبوع.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه طلب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم شن المزيد من الضربات داخل لبنان.

وفي وقت سابق، علق ترامب على قصف إسرائيل لضاحية بيروت، مؤكدًا أن ما حدث كان من المفترض ألا يقع، خاصة في ظل يوم مهم يسبق التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب، أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات"، معتبرا أن الهجوم الذي جرى كان محدودًا للغاية وغير ذي أهمية ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة.

وقال ترامب: "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف وقف إطلاق النار".

وشدد ترامب، على ضرورة ألا تشن إسرائيل أي هجمات أخرى في أي مكان في لبنان.

ودعا ترامب إلى عدم قيام أي جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله، بأي هجمات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن ما يجري قد يمثل بداية سلام طويل الأمد وجميل، داعيًا إلى الحفاظ عليه.