بينما يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الثمانين، تتجه الأنظار إلى إمكانية توقيع اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران قد يضع نهاية للتصعيد العسكري بين البلدين، في خطوة وصفها ترامب بأنها قد تؤدي إلى فتح مضيق هرمز فورًا أمام الملاحة الدولية.

استعدادات غير تقليدية لحفل ترامب بالبيت الأبيض

ويأتي هذا التطور في وقت اختار فيه ترامب الاحتفال بعيد ميلاده بطريقة غير تقليدية، إذ يستضيف البيت الأبيض بطولة للفنون القتالية المختلطة UFC، في حدث يعد الأول من نوعه في تاريخ المقر الرئاسي الأمريكي.

ويشهد الحدث، الذي يحمل اسم "يو إف سي فريدوم 250"، مشاركة 14 من نجوم الفنون القتالية المختلطة داخل حلبة عملاقة أطلق عليها اسم "المخلب"، فيما تبلغ تكلفة تنظيمه نحو 60 مليون دولار، كما أنه يرتبط باحتفالات الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، لكنه يتزامن أيضًا مع دخول ترامب عقده التاسع.

ترامب يعلن توقيع الاتفاق مع إيران الأحد

وفي خضم هذه الاحتفالات، أعلن ترامب، أمس السبت، أن اتفاقًا مع إيران من المقرر توقيعه اليوم الأحد، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيُفتح مباشرة بعد التوقيع.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً: "من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى لاحقًا التخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأضاف أن بلاده ستعمل، في الوقت المناسب، على إزالة ما وصفه بـ"الغبار النووي" المدفون في المنشآت الإيرانية العميقة، ملوحًا في الوقت ذاته بعواقب وخيمة إذا لم تمضِ طهران في تنفيذ الاتفاق المحتمل. هنا

إيران تنفى توقيع الاتفاق بسبب عيد ميلاد ترامب

لكن في المقابل، ألقت تقارير إيرانية بظلال من الشك على إمكانية توقيع الاتفاق اليوم، فقد أفادت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن طهران لن توقع أي اتفاق مع واشنطن اليوم الأحد بسبب تزامن الموعد مع عيد ميلاد ترامب.

وأوضحت المصادر أن بعض المراقبين داخل إيران يرون أن إصرار الرئيس الأمريكي على هذا التوقيت قد يهدف إلى تحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي وشخصي مرتبط بيوم ميلاده، وهو ما دفع طهران إلى التحفظ على الموعد المقترح.

كما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة لم يُتخذ بعد، مؤكداً أن المشاورات الداخلية ما زالت مستمرة.

آخر التطورات بشأن الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن إيران لم تحسم موقفها بعد.

وأضاف المصدر أن الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة ما زالت تخضع للمراجعة، ما يعني أن مصير الاتفاق المرتقب لا يزال معلقًا، رغم تصريحات ترامب المتفائلة بشأن قرب توقيعه.

إعلام إيراني: طهران لم تحسم قرارها النهائي بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة



وبين تأكيدات ترامب بقرب توقيع الاتفاق اليوم، وتمسك طهران بمواصلة دراسة بنوده دون إعلان موقف نهائي، تبقى الأنظار متجهة إلى الساعات المقبلة التي قد تحسم مصير التفاهم المرتقب بين الجانبين، فإما أن يشهد عيد ميلاد الرئيس الأمريكي إعلان اتفاق تاريخي يطوي صفحة المواجهة بين واشنطن وطهران، أو تتبدد التوقعات مؤقتاً في انتظار جولة جديدة من المشاورات والقرارات.