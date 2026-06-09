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مصر وقطر وتركيا يدفعون لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة

كتب : وكالات

07:06 م 09/06/2026 تعديل في 07:18 م

مصر وقطر وتركيا

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كشفت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن متابعة مصرية قطرية تركية حثيثة لتطورات جولة المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن التحركات المشتركة تهدف إلى التوافق على مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن هناك توافقا مصريا قطريا تركيا على أهمية حلحلة حالة الجمود الحالية في المفاوضات، بما يساهم في دفع مسار التفاهمات إلى الأمام.

وأكدت المصادر أن الجهود تتركز على الوصول إلى تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتسوية ووقف التصعيد في المنطقة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على أهمية تضافر الجهود لاستكمال تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ.

وشدد وزير الخارجية القطري، على حساسية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق لدفع مسار التفاهمات والاتفاقات القائمة.

ومن جهته، أشار إبراهيم قالن، خلال لقاءاته مع الفصائل الفلسطينية، إلى أهمية البناء على ما تم إحرازه حتى الآن في مسار المفاوضات.

ولفت قالن إلى ضرورة تنفيذ جميع البنود العالقة من المرحلة الأولى للاتفاق، مؤكداً أن استكمال هذه الإجراءات يمهد للمضي قدماً في تنفيذ ترامب، ويسهم في تحقيق عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة.

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مؤتمر شرم الشيخ للسلام قطاع غزة فلسطين خطة ترامب

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