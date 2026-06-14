أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ قال إن عناصر من حزب الله أطلقوه باتجاه قوات إسرائيلية كانت تنفذ عمليات ميدانية في منطقة جنوب لبنان، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الجنود.

سلاح الجو الإسرائيلي يتدخل لإسقاط المقذوف

وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض الصاروخ بعد فترة قصيرة من إطلاقه، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد فور رصده ومنعت وصوله إلى هدفه، كما جرى تفعيل صفارات الإنذار الخاصة بإطلاق الصواريخ والقذائف خلال عملية الاعتراض.

غياب التفاصيل بشأن موقع الإطلاق

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن الموقع الدقيق الذي أُطلق منه الصاروخ، كما لم يقدم معلومات إضافية حول طبيعة المهمة أو العملية العسكرية التي كانت قوات الاحتلال تنفذها داخل منطقة جنوب لبنان وقت وقوع الحادث.