قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، السبت، إن توقيع اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران "لن يتم غداً"، وذلك رغم ما أشارت إليه باكستان، الوسيط الرئيسي في المفاوضات.



ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن بقائي قوله: "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث ذلك خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً: "لكن بسبب عدم استقرار الطرف الآخر، يجب أن نكون حذرين بشأن أي تصريحات تتعلق بهذا المسار".



وأضاف: "هذا ليس اتفاقاً نهائياً بين إيران والولايات المتحدة، بل مذكرة تحدد النقاط الرئيسية محل الخلاف، وتوضح أن الحرب ستنتهي".



وتأتي تصريحات بقائي، الذي يشغل أيضاً منصب المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني، بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، أن شروط اتفاق محتمل قد يؤدي إلى وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قيد التبلور، لكنه أشار إلى أن الاتفاق قد يُنجز خلال "الـ24 ساعة المقبلة".



كما أفاد مصدر مطلع على سير المحادثات لشبكة سي إن إن الأمريكية، بأن التوقيع الإلكتروني على الاتفاق كان متوقعاً بحلول نهاية يوم الأحد.



وفي حين لم تُعلن رسمياً تفاصيل الاتفاق المحتمل، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لسي إن إن، الجمعة، إن الإطار العام للاتفاق سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.



كما يشمل الاتفاق المحتمل إنهاء عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بحسب المسؤول، إضافة إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني.