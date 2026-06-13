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وزير الخارجية الباكستاني يعلن موعد التوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران

كتب : وكالات

05:33 م 13/06/2026

محمد إسحاق دار

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، محادثة هاتفية اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، إن الجانبين رحّبا بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي وصلت إلى مرحلتها النهائية، مع تحديد موعد مراسم التوقيع الإلكتروني غدًا، معربين عن أملهما في أن يسهم هذا التطور المهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تقديره لجهود باكستان المستمرة والداعمة لعمليات الوساطة والحوار طوال هذه العملية.

كما ناقش الجانبان الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية دول المجموعة الرباعية الإقليمية "R-4"، المقرر عقده في مصر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشملت بنود الاتفاق النهائي والتي وافقت عليها إيران وفقًا لمسؤول أمريكي تحدث لوسائل إعلام أمريكية الجمعة، القضاء على الأسلحة النووية الإيرانية وإزالتها تمامًا، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، وعدم السعي الإيراني لامتلاك أسلحة نووية.

ومن ضمن بنود الاتفاق أيضًا، فتح مضيق هرمز فورًا دون رسوم عبور، وعدم تمويل إيران للجماعات الإرهابية، وإزالة مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، ورفع العقوبات بشكل تدريجي بناءً على أداء إيران، والسماح لإيران ببيع نفطها بحرية، وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم.

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