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تركيا تُطالب إيران وأمريكا بوقف الهجمات واستئناف الحوار

كتب : مصطفى الشاعر

01:37 م 11/06/2026

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إيران والولايات المتحدة بوقف الهجمات المتبادلة والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذّرا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة.

دعوة تركية لتجنب مزيد من التوتر

أوضح فيدان، في كلمة ألقاها بالعاصمة البلغارية صوفيا، اليوم الخميس، أن التوصية التي تُقدمها تركيا للطرفين تقوم على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي، في ظل اتصالات أنقرة المستمرة مع واشنطن وطهران، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

تحرك دبلوماسي إقليمي لاحتواء الأزمة

أشار وزير الخارجية التركي، إلى أن بلاده، إلى جانب باكستان التي تلعب دورا في الوساطة، تدفع باتجاه استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد.

تأتي هذه الدعوة التركية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة والعودة إلى المسار التفاوضي.

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