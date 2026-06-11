روسيا تحذّر من "عواقب خطيرة" للتصعيد بين إيران وأمريكا

حذّرت روسيا، من التداعيات المتزايدة للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن استمرار المواجهة لا يهدد أمن الشرق الأوسط فحسب، بل قد يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.

دعوة للعودة إلى طاولة الحوار

وفي التفاصيل، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء التصعيد الجديد بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والعودة إلى مسار المفاوضات.

قال بيسكوف، خلال إحاطة صحفية، اليوم الخميس، إن روسيا تُتابع التطورات بـ"قلق"، مؤكدا ضرورة تجنب مزيد من التصعيد، ومشددا على أهمية استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين لاحتواء الأزمة، حسبما أفادت قناة "آر تي".

تحذير من تداعيات إقليمية واقتصادية

حذّر المسؤول الروسي، من أن جولة التصعيد الحالية لا تهدد استقرار الشرق الأوسط فحسب، بل قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن استمرار التوتر قد يفضي إلى تداعيات سلبية إضافية على الأوضاع الإقليمية والدولية.

موسكو تجدد الدعوة إلى التهدئة

جدد بيسكوف، دعوة موسكو لكل من واشنطن وطهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لتجنب مزيد من التوتر.

تصعيد متبادل بين إيران والولايات المتحدة

تأتي التصريحات الروسية في أعقاب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف 18 هدفا عسكريا تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر بالكويت، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، في إطار التصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن.