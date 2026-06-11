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حزب الله يعلن استهداف تجمعين لجنود وآليات إسرائيلية جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

01:24 م 11/06/2026

حزب الله اللبناني

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أعلن "حزب الله" اللبناني، أنه استهدف بصواريخ تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية في محيط بلدة طيرحرفا جنوب لبنان، في إطار عمليات عسكرية متواصلة على الحدود الجنوبية.

هجوم ثانٍ على الموقع نفسه


قال حزب الله، في بيان عاجل اليوم الخميس، إنه نفذ استهدافا ثانيا بالصواريخ ضد تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في المنطقة ذاتها، مشيرا إلى استمرار عملياته ضد القوات الإسرائيلية في محيط البلدة.

تصعيد متواصل على الجبهة الجنوبية


تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متكررا، مع تبادل القصف بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس استمرار التوتر على طول الحدود الجنوبية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يُواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

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