الجيش الكويتي: تعاملنا مع 24 مسيرة معادية والأضرار مادية فقط

أعلن الجيش الكويتي نجاحه في التعامل مع 24 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، مؤكداً أن جميع التطورات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة لم تسفر عن أي إصابات بشرية.

وأوضح الجيش الكويتي أن ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم تسبب في أضرار مادية محدودة فقط، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين.

إحصائية بعدد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تم رصدها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية الكويتية خلال الـ48 ساعة الماضية ومنذ بدء العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت#كونا #الكويت pic.twitter.com/mhhfdZlJTJ — كونا KUNA (@kuna_ar) June 11, 2026

وفي السياق ذاته، نشرت وكالة الأنباء الكويتية إحصائية رسمية توضح أعداد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي رصدتها واعترضتها الدفاعات الجوية الكويتية، والتي تم التعامل معها وتدميرها خلال الـ48 ساعة الماضية.