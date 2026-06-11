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الجيش الكويتي: تعاملنا مع 24 مسيرة معادية والأضرار مادية فقط

كتب : وكالات

03:25 م 11/06/2026

الجيش الكويتي

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أعلن الجيش الكويتي نجاحه في التعامل مع 24 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، مؤكداً أن جميع التطورات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة لم تسفر عن أي إصابات بشرية.

وأوضح الجيش الكويتي أن ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم تسبب في أضرار مادية محدودة فقط، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين.

وفي السياق ذاته، نشرت وكالة الأنباء الكويتية إحصائية رسمية توضح أعداد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي رصدتها واعترضتها الدفاعات الجوية الكويتية، والتي تم التعامل معها وتدميرها خلال الـ48 ساعة الماضية.

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