

شوارع ومحاور القاهرة والجيزة تشهد صباح اليوم كثافات مرورية متحركة، تزامناً مع خروج الموظفين والطلاب إلى أعمالهم والجامعات.

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس كثافات مرورية متحركة، تزامناً مع خروج الموظفين والطلاب إلى أعمالهم والجامعات، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدسات بالمحاور الرئيسية.

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري للقادمين من مناطق المنيب والمريوطية باتجاه الجيزة، مع تباطؤ ملحوظ في حركة السيارات بمحيط محور صفط اللبن وكوبري فيصل، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية، فيما رصد كوبري أكتوبر تباطؤاً في حركة السير للقادم من مدينة نصر باتجاه وسط القاهرة.

كثافات مرورية بمحيط رمسيس وشوارع الدقي

سجل شارع السودان وجامعة الدول العربية وشارع التحرير بالدقي كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع زيادة الأحمال القادمة من مناطق المهندسين والعجوزة باتجاه وسط المدينة، بينما ظهرت أحجام مرورية متوسطة بمحيط رمسيس والعباسية وغمرة وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات لمراقبة الحالة المرورية عبر الكاميرات.

حيث شهد محور صفط اللبن وكوبري فيصل تباطؤاً ملحوظاً في سرعة المركبات تزامناً مع انطلاق الطلاب والموظفين إلى مقاصدهم الصباحية، فيما انتشر رجال المرور بكثافة لتنظيم حركة السير ومنع التكدس بالميادين الرئيسية.

سجلت شوارع السودان وجامعة الدول العربية والتحرير بالدقي أحجاماً مرورية متوسطة ناتجة عن توافد السيارات من المهندسين والعجوزة باتجاه وسط المدينة، بينما رصدت كاميرات المراقبة تباطؤاً بكوبري أكتوبر للقادم من مدينة نصر، في حين انتظمت الحركة المرورية نسبياً أعلى محور 26 يوليو لتيسير حركة الانتقال والوصول السريع لقلب العاصمة.

دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة والأوناش للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة بمناطق الهرم والبحر الأعظم وميدان الجيزة، تزامناً مع ظهور أحمال مرورية بكوبري السيدة عائشة والملك الصالح، بينما سادت حالة من السيولة المرورية بمحاور القاهرة الجديدة والمشير طنطاوي وشارعي التسعين الشمالي والجنوبي لضمان انتظام سير الحركة المرورية بكافة القطاعات.

دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة والأوناش بالمحاور الرئيسية، مع تكثيف الخدمات المرورية بمداخل ومخارج القاهرة الكبرى لسحب الكثافات وتحقيق السيولة، كما ناشدت الإدارة قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات رجال المرور حفاظاً على انتظام حركة السير.

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