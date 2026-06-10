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البحرية البريطانية: اشتباك مسلح بين زورق وسفينة شحن قرب اليمن

كتب : محمود الطوخي

09:49 ص 10/06/2026

اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن واقتيادها للصوم

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، إنها تلقّت بلاغا عن حادث أمني على بُعد 88 ميلا بحريا جنوب غرب بلحاف في اليمن، إثر اقتراب زورق صغير على متنه 6 مسلحين من سفينة شحن.

وأفاد البيان، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين الزورق وفريق الأمن المسلح التابع لسفينة الشحن، ما دفع الزورق إلى التراجع، فيما تُجري السلطات المختصة تحقيقا حاليا في ملابسات الحادث.

إحصائيات حوادث الملاحة الدولية

وكشف ملخص إجمالي الحوادث الصادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقي 54 بلاغا أثرت على سفن عاملة في وحول الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان، خلال فترة الإبلاغ الممتدة من 28 فبراير 2026 إلى 8 يونيو 2026.

وتنوعت البلاغات بين 29 بلاغا عن هجمات، و23 عن أنشطة مشبوهة، وبلاغين فقط عن حالات اختطاف سفن.

وأكدت الهيئة أن كافة تفاصيل هذه البلاغات متوفرة للمتابعة لضمان سلامة الأنشطة البحرية في المنطقة.

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