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انتهاء امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

11:23 ص 10/06/2026

طلاب الشهادة الإعدادية

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انتهى منذ قليل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة من أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وشهدت اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية انتظامًا في سير الامتحان، وسط متابعة متواصلة من غرف العمليات المركزية والفرعية لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة متابعة أعمال الامتحانات داخل اللجان، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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الشهادة الإعدادية الجبر والإحصاء امتحانات القاهرة

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