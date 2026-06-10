أعلنت شرطة جنوب إفريقيا، مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 9 آخرين بجروح، إثر قيام مسلحين بفتح النار عشوائيا داخل مجمع سكني عشوائي في منطقة كليفلاند شرقي العاصمة جوهانسبرج.

وأفادت شرطة جنوب إفريقيا في بيان، الأربعاء، أنها أطلقت حملة مطاردة أمنية واسعة لتعقب أكثر من 10 مشتبه بهم في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف تجمع جامبرز السكني العشوائي مساء أمس الثلاثاء، مؤكدة أن دوافع الجريمة لا تزال مجهولة حتى الآن.

تفاصيل هجوم وتدخل شرطة جنوب إفريقيا

وفي تفاصيل الحادث، أوضحت السلطات أن المسلحين وصلوا إلى الموقع على متن حافلة صغيرة من طراز "تويوتا كوانتوم" بيضاء اللون، واقتحموا التجمع السكني من مدخلين مختلفين، حيث أطلقوا وابلا من الرصاص في مواقع متعددة قبل أن يلوذوا بالفرار على متن المركبة نفسها.

وتسعى الشرطة إلى تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة، في ظل حالة من الاستنفار الأمني لتعقب الحافلة المستخدمة في تنفيذ العملية.

معدلات الجريمة وحادث إطلاق نار بجوهانسبرج

وتسجل جنوب إفريقيا أحد أعلى معدلات الجريمة والقتل العمد في العالم؛ إذ يبلغ متوسط ضحايا القتل نحو 60 شخصا يوميا.