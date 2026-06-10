بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة "أكوا باور" السعودية برئاسة محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة الشركة، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وزير الكهرباء: الالتزام بالمخططات الزمنية أولوية

تابع الدكتور محمود عصمت، بحسب بيان وزارة الكهرباء، الأربعاء، خلال الاجتماع تطورات العمل في عدد من مشروعات طاقة الرياح التي تنفذها الشركة السعودية، وفي مقدمتها مشروع بقدرة إجمالية 1100 ميجاوات يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بمنطقة جبل الزيت بقدرة 550 ميجاوات، والثانية بمنطقة خليج السويس بنفس القدرة.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بجنوب الغردقة بقدرة 1200 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2029.

وأكد "عصمت"، أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية المحددة لكل مشروع، والعمل على تسريع وتيرة التنفيذ والربط على الشبكة القومية في المواعيد المقررة، بما يتماشى مع مستجدات استراتيجية الطاقة وخطط الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

مناقشة تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

شهد اللقاء مناقشة الإجراءات المطلوبة للإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية، ودراسة آليات ضغط الجداول الزمنية واختصار مراحل التنفيذ، بما يتيح إضافة قدرات توليدية جديدة إلى الشبكة الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

كما تم بحث متطلبات التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءتها التشغيلية.

عصمت: نستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45%

قال وزير الكهرباء، إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة جميع المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأوضح أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يسهم في خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز استقرار الشبكة القومية، وضمان استدامة إمدادات الكهرباء بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأشاد الدكتور محمود عصمت، بمستوى التعاون القائم مع شركة "أكوا باور" السعودية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع مختلف الشركاء والمستثمرين لتذليل العقبات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.