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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماع مجلسي إدارة المنطقتين الصناعيتين والاستثماريتين بعرب أبو ساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط، لمتابعة ملفات تقنين أوضاع الأنشطة القائمة على أراضي أملاك الدولة، وبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعهم القانونية.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود المحافظة لدعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية والاستثمارية، إلى جانب توفير الاستقرار القانوني للأنشطة الجادة وتشجيع التوسع الإنتاجي.

الأنصاري: سرعة الانتهاء من فحص طلبات التقنين

اطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمنطقتين الصناعيتين، ومعدلات الإنجاز في ملفات تقنين الأوضاع، إلى جانب الإجراءات المتخذة لفحص الطلبات المقدمة من المستثمرين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

ووجه الأنصاري بسرعة الانتهاء من مراجعة الطلبات والبت فيها، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفية للاشتراطات القانونية والفنية، وإصدار العقود اللازمة بما يحقق الاستقرار القانوني للمنشآت الصناعية ويعزز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

محافظ الجيزة: نهاية يونيو آخر مهلة للمستثمرين

أكد المحافظ أن نهاية شهر يونيو الجاري تمثل المهلة الأخيرة أمام أصحاب الأنشطة لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة وسداد مبالغ جدية الطلبات وفقًا للأسعار المحددة لتوفيق أوضاعهم.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الجادة أو غير الملتزمة بالمدد الزمنية المقررة، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

الأنصاري: لا تهاون مع التعديات على أراضي الدولة

وجه محافظ الجيزة الأجهزة المختصة بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات جديدة خارج حدود المساحات المتعاقد عليها أو المقننة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للاستغلال غير القانوني لأراضي الدولة.

وأشار إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية للحفاظ على الأصول المملوكة للدولة وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة داخل المناطق الصناعية والاستثمارية.

التصديق على طلبات جديدة للمستثمرين

شهد الاجتماع الموافقة على عدد من طلبات التقنين المقدمة من أصحاب الأنشطة الصناعية بعد استيفائها جميع الاشتراطات القانونية والفنية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة العمل بملف التقنين وتوفير بيئة مستقرة للأنشطة الجادة.

محافظ الجيزة: دعم كامل للمستثمرين الجادين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري استمرار المحافظة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة العقبات أمام التوسع الصناعي والاستثماري، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية الصناعية.