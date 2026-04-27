السيطرة على سفينة شحن قبالة الصومال

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً بشأن حادث أمني وقع على بعد نحو 6 أميال بحرية شمال شرقي مدينة جاراكاد في الصومال، حيث سيطر أشخاص غير مصرح لهم على سفينة شحن وقاموا بتحويل مسارها إلى داخل المياه الإقليمية الصومالية.

وأوضحت الهيئة أن الحادث لا يزال قيد المتابعة، داعية السفن التي تعبر المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، في ظل مؤشرات على تصاعد مخاطر القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الهيئة نفسها عن حادثة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال، حيث أفادت بأن مجموعة من الأشخاص سيطرت على الناقلة وقادتها لمسافة 77 ميلاً بحرياً داخل المياه الإقليمية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما لم تصدر السلطات الصومالية تعليقاً فورياً.

كما سبق أن أعلنت الهيئة، قبل ذلك بيومين، عن قيام 11 مسلحاً باختطاف سفينة صيد ترفع العلم الصومالي، معتبرة أن تكرار هذه الحوادث يعكس وجود تهديد حقيقي بالقرصنة في المنطقة.

ورغم التراجع الملحوظ في أعمال القرصنة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد بلوغها ذروتها عام 2011 نتيجة انتشار الدوريات البحرية الدولية وتعزيز إجراءات الحماية على السفن التجارية، فإن الحوادث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفن وناقلات نفط، أعادت المخاوف من عودة نشاط القراصنة في منطقة القرن الإفريقي، التي تُعد من أهم الممرات البحرية العالمية للتجارة والطاقة.