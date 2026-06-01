أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر عاجلة بإخلاء سبع بلدات وقرى في جنوب لبنان، في خطوة تمهيدية لشن غارات جوية تستهدف مواقع تابعة لجماعة حزب الله، وفق ما أعلنته مصادر عسكرية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

قائمة البلدات المستهدفة

وطُلب من سكان هذه المناطق المغادرة فورًا لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، في ظل تصاعد التوتر العسكري على الحدود.

مبررات عسكرية للقرار

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بحسب ما أوردته "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على ما وصفه بانتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجيش مضطر للتحرك بالقوة دون نية لاستهداف المدنيين بشكل مباشر.