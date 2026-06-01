تصعيد جديد في الجنوب اللبناني.. تحذيرات إخلاء تمهيداً لضربات إسرائيلية

كتب : وكالات

01:40 م 01/06/2026 تعديل في 01:49 م

جيش الاحتلال في لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر عاجلة بإخلاء سبع بلدات وقرى في جنوب لبنان، في خطوة تمهيدية لشن غارات جوية تستهدف مواقع تابعة لجماعة حزب الله، وفق ما أعلنته مصادر عسكرية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

قائمة البلدات المستهدفة

وطُلب من سكان هذه المناطق المغادرة فورًا لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، في ظل تصاعد التوتر العسكري على الحدود.

مبررات عسكرية للقرار

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بحسب ما أوردته "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على ما وصفه بانتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجيش مضطر للتحرك بالقوة دون نية لاستهداف المدنيين بشكل مباشر.

جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله الغارات الجوية أفيخاي أدرعي

وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرًا حاسمًا في غزة ولبنان وإيران
