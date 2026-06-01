كاتس: لا هدوء في بيروت ما لم يتوقف استهداف شمال إسرائيل

كتب : وكالات

01:50 م 01/06/2026

يسرائيل كاتس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش تلقى أوامر بتنفيذ هجمات ضد ما وصفها بأهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال كاتس إن إسرائيل لن تقبل باستمرار استهداف قواتها وبلداتها في الوقت الذي تنعم فيه بيروت بالهدوء، مضيفاً أنه إذا لم يتحقق الهدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هناك هدوء في العاصمة اللبنانية.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن بلاده تمر بمرحلة أمنية استثنائية، وتتعامل في الوقت ذاته مع تهديدات معقدة على جبهات قريبة وبعيدة، على حد وصفه.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ضد حزب الله داخل لبنان، مدعياً أنه يحقق إنجازات كبيرة ويعمل على تدمير قدرات الحزب العسكرية.

وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية تواصل نشاطها في منطقة الليطاني، مشيراً إلى أن الجيش يعمل على تحويل المنطقة إلى نطاق يخضع لسيطرته الأمنية.

ما حكم ذهاب المعتدة إلى أختها والمبيت عندها؟.. أمين الفتوى يوضح
