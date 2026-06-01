أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إصدار توجيهات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تبرير الضربات بانتهاكات وقف إطلاق النار

وجاء القرار وفق بيان مشترك صدر عن نتنياهو وكاتس، زعما فيه أن التعليمات العسكرية صدرت رداً على ما وصفاه بالانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت مدناً ومواطنين داخل إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر التنفيذ

وأوضح البيان أن قيادة الاحتلال أصدرت أوامر مباشرة للجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف تابعة لحزب الله داخل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في إطار ما زعمت أنه ردًا على التطورات الأمنية الأخيرة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن تل أبيب كانت قد تجنبت استهداف بيروت خلال فترة الهدنة استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي سعت إلى منع توسيع نطاق المواجهة والحفاظ على مسار التهدئة في لبنان.