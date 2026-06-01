إعلان

ترامب: التزام الصمت مع إيران قد يكون الخيار الأفضل

كتب : مصطفى الشاعر

08:31 م 01/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وإيران تحدثتا أكثر مما ينبغي خلال الفترة الماضية، معتبرا أن التزام الصمت قد يكون أمرا "جيدا للغاية" والخيار الأفضل، وقد يستمر لفترة طويلة.

ترامب: لا اعتراض على تعليق المحادثات

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة لشبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الإثنين، أنه لا يواجه أي مشكلة إذا كانت التقارير التي تتحدث عن تعليق إيران للمحادثات صحيحة، في إشارة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالتواصل بين الجانبين.

التشديد على استمرار الحصار

أكد الرئيس الأمريكي، أن الحصار المفروض على إيران "منيع"، مشيرا إلى أنه قادر على الانتظار مهما طال الوقت الذي ترغب فيه طهران، معتبرا أن إيران تخسر "ثروة طائلة" نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

اتصال بين نتنياهو وترامب

من جهة أخرى، أفادت القناة "12 العبرية"، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري حاليا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم تكشف القناة عن تفاصيل المحادثة أو الملفات التي يُناقشها الجانبان خلال الاتصال، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على عدة جبهات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ما هي نقاط تفوق منتخب البرازيل وكيف يتحكم منتخب مصر في رتم المباراة؟
رياضة عربية وعالمية

ما هي نقاط تفوق منتخب البرازيل وكيف يتحكم منتخب مصر في رتم المباراة؟
قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر

خفيفة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

خفيفة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق
ترامب: حزب الله يوافق على وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

ترامب: حزب الله يوافق على وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل
"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
رياضة محلية

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعليق المحادثات. . 3 سيناريوهات محتملة لرد إيران حال تجدد الحرب