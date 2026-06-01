قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وإيران تحدثتا أكثر مما ينبغي خلال الفترة الماضية، معتبرا أن التزام الصمت قد يكون أمرا "جيدا للغاية" والخيار الأفضل، وقد يستمر لفترة طويلة.

ترامب: لا اعتراض على تعليق المحادثات

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة لشبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الإثنين، أنه لا يواجه أي مشكلة إذا كانت التقارير التي تتحدث عن تعليق إيران للمحادثات صحيحة، في إشارة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالتواصل بين الجانبين.

التشديد على استمرار الحصار

أكد الرئيس الأمريكي، أن الحصار المفروض على إيران "منيع"، مشيرا إلى أنه قادر على الانتظار مهما طال الوقت الذي ترغب فيه طهران، معتبرا أن إيران تخسر "ثروة طائلة" نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

اتصال بين نتنياهو وترامب

من جهة أخرى، أفادت القناة "12 العبرية"، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري حاليا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم تكشف القناة عن تفاصيل المحادثة أو الملفات التي يُناقشها الجانبان خلال الاتصال، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على عدة جبهات.