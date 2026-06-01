إعلان

ترامب: سأبحث مع نتنياهو التطورات الجارية في لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

08:29 م 01/06/2026

ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم سؤال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التطورات الجارية في لبنان، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الملف الذي سيتم بحثه.

ترامب: لا قلق من إنهاء المفاوضات مع إيران

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنه لا يُولي اهتماما لاحتمال انتهاء المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق بشأن تأثير ذلك على أسعار النفط.

ترامب: لا أهتم بقرار إيران

أكد الرئيس الأمريكي، أنه لا يهتم على الإطلاق بقرار إيران وقف المحادثات، في إشارة إلى موقفه من التطورات المتعلقة بالعلاقات بين واشنطن وطهران.

اتصال بين نتنياهو وترامب

من جهة أخرى، أفادت القناة "12 العبرية"، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري حاليا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم تكشف القناة عن تفاصيل المحادثة أو الملفات التي يُناقشها الجانبان خلال الاتصال، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على عدة جبهات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران مفاوضات إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار حرب لبنان وإسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك
رياضة محلية

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك
أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
علاقات

أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس
رياضة محلية

تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس
أحمد زاهر وتامر حسني.. نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم قبل دخول الفن
زووم

أحمد زاهر وتامر حسني.. نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم قبل دخول الفن
"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
رياضة محلية

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعليق المحادثات. . 3 سيناريوهات محتملة لرد إيران حال تجدد الحرب