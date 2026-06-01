قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم سؤال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التطورات الجارية في لبنان، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الملف الذي سيتم بحثه.

ترامب: لا قلق من إنهاء المفاوضات مع إيران

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنه لا يُولي اهتماما لاحتمال انتهاء المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق بشأن تأثير ذلك على أسعار النفط.

ترامب: لا أهتم بقرار إيران

أكد الرئيس الأمريكي، أنه لا يهتم على الإطلاق بقرار إيران وقف المحادثات، في إشارة إلى موقفه من التطورات المتعلقة بالعلاقات بين واشنطن وطهران.

اتصال بين نتنياهو وترامب

من جهة أخرى، أفادت القناة "12 العبرية"، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُجري حاليا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم تكشف القناة عن تفاصيل المحادثة أو الملفات التي يُناقشها الجانبان خلال الاتصال، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على عدة جبهات.