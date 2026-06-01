إيران: أمريكا تتحمل مسؤولية انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

08:48 م 01/06/2026

اسرائيل وايران وامريكا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن أي انتهاك لوقف إطلاق النار في إحدى الجبهات يُعد "انتهاكا يشمل جميع الجبهات الأخرى"، مُحمّلة أمريكا المسؤولية، في إشارة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.

اتهام مباشر من إيران للولايات المتحدة

أضافت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ما وصفته بـ"انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان"، معتبرة أن هذا السلوك يُفاقم التوتر في المنطقة.

اتهامات لإسرائيل بخرق الاتفاق


أكدت الوزارة، في بيانها، أن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار عبر انتهاك سلامة الأراضي والسيادة الوطنية للبنان، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تُمثّل تصعيدا خطيرا.

تحذير من التداعيات والتأكيد على الرد


شددت الخارجية الإيرانية، على أنها حذّرت مرارا من "التداعيات الخطيرة" لانتهاك وقف إطلاق النار، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستُدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وكالة "تسنيم"، بأن إيران أعلنت وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية الهجمات الإسرائيلية في لبنان التي اعتبرتها طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار.

