إعلان

مصر وقطر تؤكدان أهمية الاعتماد على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات

كتب : أسماء البتاكوشي

11:00 ص 09/05/2026

مصر وقطر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والحرب الجارية بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، كثفت مصر وقطر مشاوراتهما السياسية لبحث سبل احتواء التصعيد ودعم المسارات الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات الإقليمية، مع التشديد على أهمية تغليب الحلول السياسية والحوار خلال المرحلة الراهنة.

وأجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، اليوم السبت، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وخلال الاتصال، استمع عبد العاطي إلى تقييم نظيره القطري لنتائج زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وما تضمنته من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

كما استعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكدا أهمية دعم المفاوضات الجارية، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية والحوار تمثل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الحالية.
وأكد الطرفان ضرورة تبني جميع الأطراف الفاعلة مواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة خلال هذه المرحلة الدقيقة، مع الاعتماد الكامل على الدبلوماسية لتسوية الخلافات.
وشدد الجانبان على أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر وقطر إيران وأمريكا الولايات المتحدة إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غادة عبدالرازق تستعرض أناقتها.. والجمهور: "ليش تغير شكلك"- صور
زووم

غادة عبدالرازق تستعرض أناقتها.. والجمهور: "ليش تغير شكلك"- صور

الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
شئون عربية و دولية

الاستعداد لإجلاء ركاب السفينة الموبوءة.. آخر تطورات انتشار فيروس هانتا
مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي
رياضة محلية

مصراوي يكشف تفاصيل أزمة منصب مدير الكرة داخل الأهلي

بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟
رياضة محلية

بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟
رسميًا.. موعد التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى ابتدائي
مدارس

رسميًا.. موعد التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟