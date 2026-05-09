مصر وقطر تؤكدان أهمية الاعتماد على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والحرب الجارية بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، كثفت مصر وقطر مشاوراتهما السياسية لبحث سبل احتواء التصعيد ودعم المسارات الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات الإقليمية، مع التشديد على أهمية تغليب الحلول السياسية والحوار خلال المرحلة الراهنة.

وأجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، اليوم السبت، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وخلال الاتصال، استمع عبد العاطي إلى تقييم نظيره القطري لنتائج زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وما تضمنته من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

كما استعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكدا أهمية دعم المفاوضات الجارية، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية والحوار تمثل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الحالية.

وأكد الطرفان ضرورة تبني جميع الأطراف الفاعلة مواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة خلال هذه المرحلة الدقيقة، مع الاعتماد الكامل على الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

وشدد الجانبان على أن استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي ترتكز بالأساس على تغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.