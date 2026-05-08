ساد جو من الارتباك داخل الوفد الروسي مع انطلاق اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو مطلع أبريل الماضي، بعدما اكتشف الأخير غياب مترجمه الخاص عن بداية الاجتماع.

وقبل بدء التصريحات أمام وسائل الإعلام، بدا لافروف متفاجئا بعدم وجود المترجم المرافق لوفده، قبل أن يوجه نظره داخل القاعة بحثا عن حل سريع، ليتخذ القرار بالاعتماد على مترجم الوفد المصري لاستكمال مجريات اللقاء دون تعطيل.

وروى الدكتور سعد خلف، المترجم الخاص بوزير الخارجية بدر عبد العاطي، كواليس الموقف قائلا: "نظر الوزير الروسي أمامه فوجدني، وقال: ما سعد معنا أهو.. فقال له مدير إدارة الشرق الأوسط لدى الجانب الروسي: طيب أطلع أشوفه، فرد لافروف: اقعد، سعد صديقنا ونحن نثق فيه".

وبدأ وزير الخارجية المصري حديثه لنظيره الروسي بعبارة: "صديقي العزيز سيرجي لافروف"، بينما استهل المترجم حديثه بـ"سيرجي فيكتورفيتش"، ما دفع الوزير الروسي إلى سؤاله ضاحكا: "لماذا سيرجي فيكتورفيتش وليس سيرجي لافروف؟".

وتعليقا على ذلك، أوضح "خلف" في تصريحات لـ"مصراوي": "قال لافروف كلمته، ونقلتها بكل أمانة ومهنية، ثم انتقلت الكلمة إلى الوزير عبد العاطي الذي قال: الصديق العزيز سيرجي لافروف، وهي مخاطبة صحيحة تماما وفق العرف الدبلوماسي، وأنا نقلتها إلى: سيرجي فيكتورفيتش، وهو أيضا صحيح تماما من الناحية البروتوكولية الرسمية".

وأضاف: "علق لافروف على ذلك وابتسم، رغم أنه لا يبتسم كثيرا أمام وسائل الإعلام، في إشارة إلى ثقته في مصر وفيّ، وأنني أعي وأفهم الثقافة الروسية والبروتوكولات الرسمية.. وقد أعجبته العبارة، وكأنه يقول: ألم أقل لكم إن سعد صديقنا ونثق فيه".

وفسر "خلف" طبيعة الأسماء الروسية قائلا: "سيرجي لافروف هو الاسم المعروف دوليا، ولافروف هو اسم العائلة، أما فيكتورفيتش فهو اسم الأب".

وأضاف أن المخاطبات الرسمية في روسيا تعتمد على استخدام الاسم الأول متبوعا باسم الأب بصيغته المعدلة، مثل "فيكتورفيتش"، تعبيرا عن الاحترام للشخص ولوالده.

واختتم قائلا: "كان الموقف عفويا، وشرحت لوزير الخارجية الأمر سريعا، فابتسم وكسر الجمود البروتوكولي، وأصبح اللقاء وديا للغاية، ثم عقد الوزيران جلسة منفردة أعقبها مؤتمر صحفي، وكانت الزيارة موفقة للغاية".

