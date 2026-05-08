جدران بهتيم الصامتة.. هل أنهى حبل المشنقة حياة الضحية أم هناك يد أخرى؟

كتب : مصراوي

11:27 ص 08/05/2026

الشرطة تفحص بلاغ جثة بمنطقة بهتيم

في زقاقٍ ضيق يتفرع من شارع "عباس خليل" بمنطقة بهتيم، حيث تتشابك البيوت وتتعالى أصوات الحياة اليومية بالقرب من ترعة الشابوري، خيم صمت مفاجئ ومرعب. لم يكن صمت القيلولة المعتاد، بل صمت الموت الذي دق أبواب أحد المنازل بجوار "مسجد بدران"، ليحول سكون ليل القليوبية إلى ضجيج من الأسئلة الصعبة.

بلاغ يزلزل المنطقة

بدأ الأمر كهمس بين الجيران، ثم تحول إلى صرخة هزت أركان الحي، بلاغ عاجل وصل إلى الأجهزة الأمنية بوجود جثة هامدة تتدلى من حبل. للوهلة الأولى، بدا المشهد كقصة انتحار مأساوية لشخص قرر وضع حد لآلامه، لكن برودة الجسد في مسرح الجريمة كانت تخفي خلفها نيران الحقيقة.

نقطة التحول


بمجرد وصول رجال التحقيق، بدأت خيوط الرواية الرسمية (الانتحار) تتآكل أمام شواهد الواقع. الإفادات الأولية لم تتوقف عند فكرة اليأس، بل أشارت بأصابع الاتهام إلى تعدٍ من آخرين. جثة معلقة، لكن الحكاية لا تبدأ من العنق، بل من صراعٍ خفي سبق اللحظة الأخيرة.

بين الحقيقة والحبل


بينما ينتظر أهالي المنطقة كلمة الفصل من الطب الشرعي، تظل التساؤلات معلقة في الهواء تماما كما كانت الجثة: هل كان الحبل وسيلة للرحيل، أم أداة لطمس معالم جريمة؟ في بهتيم، الجدران تعرف الحقيقة، والتحقيقات وحدها هي من ستجعلها تتكلم.

بهتيم جثة انتحار جريمة قتل

