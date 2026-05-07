إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو

كتب : وكالات

04:23 ص 07/05/2026

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، أن الدفاع الجوي أسقط طائرتين بدون طيار كانتا متجهتين نحو موسكو.

كتب سوبيانين في قناته على منصة "ماكس": "الدفاع الجوي لوزارة الدفاع أسقط مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو. يعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن دفاعاتها الجوية دمرت 12 قنبلة جوية موجهة و605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا بشأن تهديدات نظام كييف بضرب موسكو في يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى.

ووعدت وزارة الدفاع، أن القوات الروسية ستتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة خلال الاحتفالات، محذرة من أنها ستشن ضربة صاروخية واسعة النطاق على وسط كييف إذا تم استهداف موسكو.

يذكر أن نظام كييف كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار أحادي الجانب ابتداء من 6 مايو، ردا على الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقوات المسلحة الروسية بإعلان هدنة يومي 8 و9 مايو، احتفالا بانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، وفقا لروسيا اليوم.

