يستقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، غدا الأحد، نظيره السوري أسعد الشيباني، في زيارة رسمية إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء بين الجانبين داخل مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبحث الوزيران عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية قد تلقى في وقت سابق اتصالا هاتفيا من نظيره السوري، تناول تطورات العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد استعراضا لآليات دفع العلاقات المشتركة وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وأكد عبدالعاطي خلال الاتصال حرص مصر على الإسهام الفاعل في دعم جهود الدولة السورية في مرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية البناء على نتائج زيارة الوفد الاقتصادي المصري إلى سوريا خلال الأسابيع الماضية، والعمل على متابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.