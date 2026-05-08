تحقيقات مدرسة بشتيل: فيديو هتك العرض سليم ولم يُفبرك بالذكاء الاصطناعي

كتب : صابر المحلاوي

02:12 م 08/05/2026

تحقيقات النيابة العامة في قضية مدرسة بشتيل

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة اتهام أحد مالكي مدرسة "هابي لاند للغات" بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة، وهي التحقيقات التي استمرت قرابة 72 ساعة وانتهت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة محبوسًا على ذمة القضية.




وأمر المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بعرض المتهم "أ.ف" على خبراء الأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام، لإجراء فحص فني دقيق لمقطع الفيديو المتداول، بعد ادعاءات بتعرضه للتلاعب أو التعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وخضع المتهم لإجراءات القياسات البيومترية ومضاهاة ملامح وجهه بالشخص الظاهر في الفيديو، حيث انتهى تقرير الأدلة الجنائية إلى سلامة المقطع المصور وعدم تعرضه لأي تعديل أو إضافة باستخدام تقنيات الـAI، كما أكد التقرير تطابق ملامح المتهم مع الشخص الظاهر بالفيديو محل الواقعة.





وتولى فريق تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، الذي ضم وكلاء النيابة أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، مباشرة التحقيقات، حيث استمع الفريق إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، إلى جانب استجواب القائمين على إدارة المدرسة.


كما تحفظت النيابة العامة على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة، وقامت بتفريغ محتواها وفحصه، إلى جانب معاينة مكان الواقعة داخل المدرسة الكائنة بمنطقة بشتيل بدائرة قسم أوسيم.




واستمعت النيابة كذلك إلى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وكشفت التحقيقات أن مقطع الفيديو المتداول جرى التقاطه داخل المدرسة خلال شهر سبتمبر 2024، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة، وهو ما أكدته تحريات الأجهزة الأمنية.


وانتهت النيابة العامة إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم، قبل إصدار قرار بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة لبدء محاكمته.

