أكد دبلوماسي سعودي رفيع المستوى، على استمرار جهود المملكة الرامية لدعم مسارات خفض التصعيد وتفعيل لغة التفاوض، وذلك في أعقاب تبادل الضربات العسكرية العنيفة بين طهران وواشنطن في منطقة مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.

الرياض تدعو للتهدئة

أوضح رائد قرملي، وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون الدبلوماسية العامة، على حسابه عبر منصة "إكس"، أن موقف المملكة يظل ثابتا في مساندة كل ما من شأنه تغليب الحلول السلمية ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

الدبلوماسي المخضرم الذي عمل سفيرا لدى روسيا وإيطاليا سابقا حذر من "مصادر مجهولة"

اشتباكات بحرية متبادلة وتأكيدات أمريكية بشأن الهدنة

شهد الممر المائي الاستراتيجي تبادلا مكثفا لإطلاق النار بين القوات الأمريكية والإيرانية ليلة الخميس، بعد اتهامات متبادلة باستهداف السفن العابرة للمضيق.

ورغم هذا التصعيد الميداني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين، بأن اتفاق وقف إطلاق النار "لا يزال قائما ومستمرا"، مشددا على أن طهران وافقت على عدم المضي قدما في تطوير أسلحة نووية ضمن التفاهمات الجارية.

صواريخ إيرانية تستهدف الإمارات وتحذيرات من الهافانا

وفي تطور لافت، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تصديها لصواريخ قادمة من إيران بعدما وجهت وسائل إعلام إيرانية اتهامات لـ"أبوظبي" بالمسؤولية الجزئية عن التصعيد الراهن.

وتُعد هذه الهجمات استمرارا للضغوط العسكرية التي تعرّضت لها الإمارات خلال فترة النزاع، حيث تأتي هذه الضربات في وقت حساس يزيد من تعقيد المشهد الأمني في منطقة الخليج.

رسائل إيرانية غامضة وتحذيرات بـأنياب الأسد

من جانبه، نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، رسالة باللغة العربية حملت "لهجة تحذيرية"، مستشهدا ببيت شعر يُشير إلى أن ظهور أنياب الأسد لا يعني ابتسامة، في إشارة فسرها مراقبون بأنها موجهة للأطراف الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن هذا الموقف يأتي ردا على التحركات الأخيرة في منطقة الخليج مما يعزز المخاوف من احتمالات ردود فعل إيرانية أوسع تجاه التحركات العسكرية والسياسية المحيطة بها.