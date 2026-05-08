أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تفاصيل جدول امتحانات الترم الثاني 2026 للمرحلة الابتدائية، مؤكدة تطبيق القرار الوزاري رقم 136، مع تخصيص أيام 11 إلى 13 مايو لتقييم مواد الأنشطة، على أن تُعقد الامتحانات وفق المواصفات الفنية المعتمدة للورقة الامتحانية.

امتحانات الصف الثالث الابتدائي

وجاءت تفاصيل امتحانات الصف الثالث الابتدائي على النحو التالي: يبدأ يوم الاثنين 11 مايو بمادة التربية الدينية، ثم الثلاثاء 12 مايو اللغة الأجنبية مستوى رفيع، ويوم السبت 16 مايو اللغة العربية، ويوم الأحد 17 مايو الرياضيات، ويوم الاثنين 18 مايو اللغة الإنجليزية.

الصف الرابع الابتدائي

أما الصف الرابع الابتدائي فيبدأ يوم 11 مايو بالتربية الدينية، ويليه 12 مايو اللغة الأجنبية مستوى رفيع، ثم 13 مايو مادة الـICT، ويستأنف الامتحانات يوم 16 مايو اللغة العربية، و17 مايو الدراسات الاجتماعية، و18 مايو العلوم، و19 مايو اللغة الإنجليزية، ويختتم يوم 20 مايو الرياضيات.

الصف الخامس الابتدائي

وفي الصف الخامس الابتدائي، يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية يوم 11 مايو، ثم اللغة الأجنبية مستوى رفيع يوم 12 مايو، وICT يوم 13 مايو، ثم رياضيات 16 مايو، علوم 17 مايو، لغة عربية 18 مايو، دراسات اجتماعية 19 مايو، ويختتم يوم 20 مايو اللغة الإنجليزية.

الصف السادس الابتدائي

أما الصف السادس الابتدائي فيبدأ 11 مايو بالتربية الدينية، و12 مايو اللغة الأجنبية مستوى رفيع، و13 مايو ICT، ثم علوم 16 مايو، رياضيات 17 مايو، لغة إنجليزية 18 مايو، لغة عربية 19 مايو، ويختتم يوم 20 مايو بالدراسات الاجتماعية.