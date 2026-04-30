شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين الرياض والقاهرة بشأن أوضاع المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.

وكان عبد العاطي، أكد الأسبوع الماضي دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، معرباً عن الأمل في أن تسفر عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

وتأتي هذه المباحثات السعودية المصرية اليوم بالتزامن مع تحركات سعودية وخليجية وإقليمية ودولية لاحتواء التصعيد، والتوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وضمان عدم تكرار العدوان الإيراني على دول الخليج ومضيق هرمز.

وتشهد المنطقة حراكا دبلوماسيا مكثفا تقوده دول الخليج لدعم جهود التهدئة واستئناف المسارات السياسية، بما يحد من مخاطر التصعيد ويعزز أمن الممرات الحيوية والتجارة الدولية.