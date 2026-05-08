أعلن التلفزيون الإيراني أن قوات خاصة تابعة للجيش الإيراني قامت باحتجاز ناقلة النفط "أوشن كوي" في بحر عُمان، وذلك استناداً إلى أمر قضائي.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن القوات الخاصة رافقت الناقلة إلى السواحل الجنوبية الإيرانية، قبل تسليمها إلى السلطات القضائية المختصة.

كما أكد أن القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني نفذت عملية احتجاز الناقلة في بحر عُمان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بسبب العملية أو طبيعة الحمولة.

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل الجزيرة بأنه لا تتوفر حتى الآن معلومات بشأن الدولة التي تتبع لها السفينة المحتجزة.