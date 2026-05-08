ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، في منتصف تعاملات الجمعة 8-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا بنسبة 0.76% إلى نحو 4721 دولار للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4683 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6021 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7025 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8028 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249670 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.76% إلى نحو 4721 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.