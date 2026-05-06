أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن طهران لن تقبل سوى بـ"اتفاق عادل وشامل" مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار المفاوضات الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفق ما نقلته وكالة وكالة إسنا.

وقال عراقجي، خلال مباحثات عقدها في بكين مع نظيره الصيني وانج يي، إن "الحرب التي شُنّت ضدنا تمثل عملاً عدوانياً واضحاً، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية".

وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لما وصفه بـ"الموقف الصيني الحازم"، خصوصاً في ما يتعلق بـ"إدانة" الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة وكالة تسنيم.