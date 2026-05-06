عراقجي من بكين: لن نقبل إلا باتفاق عادل وشامل مع واشنطن

كتب : محمد جعفر

10:25 ص 06/05/2026

عباس عراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن طهران لن تقبل سوى بـ"اتفاق عادل وشامل" مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار المفاوضات الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفق ما نقلته وكالة وكالة إسنا.

وقال عراقجي، خلال مباحثات عقدها في بكين مع نظيره الصيني وانج يي، إن "الحرب التي شُنّت ضدنا تمثل عملاً عدوانياً واضحاً، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية".

وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لما وصفه بـ"الموقف الصيني الحازم"، خصوصاً في ما يتعلق بـ"إدانة" الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة وكالة تسنيم.

"قولتلهم اتبسطوا".. أول تعليق من رئيس إنبي بعد الخسارة بثلاثية من الأهلي
