أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التعاون بين بلاده والصين سيكون أقوى من أي وقت مضى، في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الصيني في بكين، حيث وصفت وسائل إعلام إيرانية هذه الخطوة بأنها تعزيز للروابط الاستراتيجية في ظل الظروف الراهنة.

التعاون بين طهران وبكين في ظل حرب إيران

ذكرت وكالة أنباء "مهر"، أن عراقجي وصف بكين بأنها "صديق مخلص لطهران" خلال اجتماعه مع نظيره الصيني وانج يي، مشددا على أن التعاون بين البلدين سيكون أقوى من أي وقت مضى في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "إسنا"، بأن عراقجي أكد خلال الاجتماع أن طهران "لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل" مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى موقف بلاده من النزاع المستمر بين إيران وأمريكا.

توقيت المحادثات وتأثير حرب إيران وأمريكا

لم تصدر الصين حتى الآن تعليقا رسميا على هذا الاجتماع، الذي يعد اللقاء الأول بين وزراء خارجية البلدين الحليفين منذ اندلاع حرب إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية قبل أسبوع واحد من الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج في بكين.

وتمثل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين المحطة الأخيرة في جولته الدبلوماسية الرامية لحشد الدعم الدولي لطهران ومحاولة حل النزاع القائم بين إيران وأمريكا.

وتلعب بكين دورا محوريا في هذه الحرب؛ كونها المستورد الأكبر للنفط الإيراني، فضلا عن دورها في الوساطة خلف الكواليس، وهو ما ألمح إليه ترامب بأن الصين ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات.

أزمة مضيق هرمز وتداعيات حرب إيران

في سياق متصل، حث مسؤولون أمريكيون الصين على استخدام نفوذها للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، الذي يقود المناقشات التمهيدية مع الجانب الصيني، بأن الصين يمكنها بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لإقناع الإيرانيين بفتح المضيق.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طهران بـ"محاولة احتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة"، أمس الثلاثاء، معربا عن أمله في أن يوضح الصينيون لوزير الخارجية الإيراني أن التحركات في المضائق تزيد من عزلة بلاده دولياً

الضغوط الاقتصادية ومستقبل إيران وأمريكا

صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على الصين عبر استهداف المصافي الصغيرة التي تشتري النفط الخاضع للعقوبات من طهران.

وردا على ذلك، أصدرت بكين أوامر لمصافيها النفطية بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، مؤكدة استمرار التعاون الذي وصفه عراقجي بأنه سيكون "أقوى من أي وقت مضى".

ووفقا البيت الأبيض، من المقرر أن تجرى رحلة ترامب إلى الصين لعقد اجتماع وجها لوجه مع شي جين بينغ في الفترة من 14 إلى 15 مايو الجاري.